السبت 3 ذو الحجة 1443 ﻫ - 2 يوليو 2022 |
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تحسباً لحرائق الصيف.. رجال إطفاء أجانب اتخذوا مواقعهم في اليونان

منذ ساعة واحدة
حرائق اليونان (أرشيفية)

حرائق اليونان (أرشيفية)

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وصل عشرات من رجال الإطفاء الرومانيين والمجريين إلى اليونان واتخذوا مواقعهم هناك اليوم السبت كأول أفراد من قوة أوروبية يجري إرسالها لليونان لدعمها في حالة اندلاع حرائق غابات كبيرة خلال الصيف.

وسيقف أكثر من 200 من رجال الإطفاء ومعدات الإطفاء من بلغاريا وفرنسا وألمانيا ورومانيا والنرويج وفنلندا على أهبة الاستعداد خلال شهري يوليو تموز وأغسطس آب الأكثر سخونة في اليونان حيث تسببت سلسلة من حرائق الغابات في دمار في العام الماضي.

وكانت مجموعة مكونة من 28 من أفراد الإطفاء الرومانيين ومعهم ثماني عربات إطفاء و16 من أفراد الإطفاء المجريين ومعهم أربع عربات إطفاء أوائل من وصلوا لإداء المهمة التي تستمر شهرين والتي تمولها وتنسقها آلية الحماية المدنية في الاتحاد الأوروبي.

وفي الصيف الماضي، أتت سلسلة من حرائق الغابات على نحو 300 ألف فدان من الغابات والأدغال في مناطق مختلفة من اليونان وسط أسوأ موجة حر منذ 30 عاما.

    المصدر :
  • رويترز

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