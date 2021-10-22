تحسباً للفيضان.. إغلاق بوابة بطرسبورغ على الخليج الفنلندي

قررت السلطات في مدينة بطرسبورغ الروسية إغلاق بوابات مجمع منشآت الحماية المعروف بسد بطرسبورغ ليلة الخميس الجمعة، وذلك على خلفية خطر وقوع الفيضانات.

وقالت إدارة المجمع في بيان لها إنها تلقت أمرا من وزارة الطوارئ بإغلاق بوابات ضبط التدفق لمنع وقوع الفيضان في المدينة، في ظل تنبؤات الأرصاد الجوية بتردي الطقس في المنطقة.

وتزامنا مع ذلك، توقفت الملاحة على طول ممر كرونشتاد للسفن في الخليج المتاخم للمدينة.

في وقت سابق توقعت الأرصاد أن ترتفع شدة الرياح في بطرسبورغ إلى 25-28 مترا في الثانية، مما سيؤدي إلى زيادة منسوب المياه عند مصب نهر نيفا فوق النقطة الحرجة.

ومساء الخميس، تم إغلاق الحدائق والمتنزهات والساحات في بطرسبورغ بسبب توقعات بهطول الأمطار والرياح القوية.

يذكر أن سد بطرسبورغ حال دون أكثر من 20 فيضانا منذ تشغيله عام 2011.