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تحسن أداء أسهم التكنولوجيا يدفع الأسهم الأوروبية إلى الارتفاع

منذ 37 ثانية
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية

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ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء 10 نيسان/أبريل الجاري، بقيادة مكاسب الأسهم المرتبطة بالتكنولوجيا قبيل بيانات تضخم مهمة من الولايات المتحدة، وقفز سهم باري كاليباوت للشوكولاتة إلى أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر بعد إعلان نتائج الشركة.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7 بالمئة بحلول الساعة 0717 بتوقيت غرينتش بقيادة مؤشر قطاع التكنولوجيا الذي ارتفع 1.2 بالمئة بعد إيرادات فصلية باعثة على التفاؤل من شركة تصنيع الرقائق التايوانية تي.إس.إم.سي.

ومن المرجح أن تقدم بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر مارس آذار، التي من المزمع صدورها الساعة 1230 بتوقيت جرينتش، دلالات حول الموعد الذي يمكن أن يبدأ فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خفض أسعار الفائدة، في ضوء البيانات الأمريكية الأحدث التي تعكس متانة الاقتصاد وسوق العمل.

ومن بين الأسهم الفردية، أعلنت باري كاليباوت عن إيرادات نصف سنوية باعثة على التفاؤل بدعم من زيادة أسعار الكاكاو مما رفع سهم صانعة الشوكولاتة 8.1 بالمئة.

وهبط سهم إيتالجاس 0.9 بالمئة بعد أن ذكر تقرير أن شركة توزيع الغاز الإيطالية قدمت عرضا مبدئيا بقيمة أربعة إلى خمسة مليارات يورو (4.3-5.4 مليار دولار) لشراء منافستها المحلية الرئيسية 2آي ريتي جاس.

وارتفع سهم كونينكليكي فيليبس 5.8 بالمئة بعد أن توصلت شركة تصنيع المعدات الطبية إلى اتفاق مع الحكومة الأمريكية بشأن مرسوم موافقة يتعلق بالعمليات التجارية لشركة ريسبيرونيكس في البلاد.

    المصدر :
  • رويترز

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