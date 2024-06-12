تحسن أسعار الذهب مع توقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية

ارتفعت أسعار الذهب واحدا بالمئة اليوم الأربعاء بعد تقرير أفاد بانحسار التضخم في الولايات المتحدة، مما عزز الآمال في خفض أسعار الفائدة هذا العام بينما يترقب المستثمرون صدور أحدث تصريحات للمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عن السياسة النقدية وتوقعاته الاقتصادية.

وبحلول الساعة 13:11 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب واحدا بالمئةإلى 2338.59 دولار للأوقية (الأونصة). وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.2 بالمئة إلى 2335.50 دولار.

واستقر مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي على أساس شهري في مايو أيار وخالف التوقعات بزيادته 0.1 بالمئة. وارتفع مؤشر الأسعار الأساسي 0.2 بالمئة وخالف توقعات خبراء الاقتصاد بأن يرتفع 0.3 بالمئة.

وخلال 12 شهرا حتى مايو أيار، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 3.3 بالمئة بعد صعوده 3.4 بالمئة في أبريل نيسان. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يرتفع المؤشر 3.4 بالمئة على أساس سنوي في مايو أيار.

وانخفض مؤشر الدولار 0.7 بالمئة، كما تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوى لها منذ أول أبريل نيسان.

ورفع المتداولون رهاناتهم على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيخفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس، أو نصفا بالمئة، بحلول نهاية العام من 40 نقطة أساس قبل صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك.

وقالت خدمة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي إن الرهانات على خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر أيلول زادت إلى نحو 70 بالمئة من 54 بالمئة تقريبا قبل صدور البيانات.

وينصب التركيز الآن على بيان البنك المركزي الأمريكي بشأن السياسة النقدية وتوقعاته الاقتصادية الفصلية المحدثة الذي سيصدر في الساعة الثانية ظهرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (18:00 بتوقيت غرينتش). وسيعقد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي مؤتمرا صحفيا في الساعة 2:30 ظهرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 3.2 بالمئة إلى 30.19 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 2.2 إلى 972.60 دولار، وربح البلاديوم 4.8 بالمئة ليصل إلى 926.25 دولار.