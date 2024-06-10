تحسن ملحوظ في صافي الاحتياطيات النقدية لتركيا خلال الأسبوع الماضي

قال مصرفيون اليوم الاثنين إن صافي احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي التركي باستثناء المقايضات، ارتفع إلى ستة مليارات دولار الأسبوع الماضي ليواصل انتعاشه بعد أن تحول إلى إيجابي للمرة الأولى في أربع سنوات قبل أسبوع.

وأضاف المصرفيون إنه منذ الانتخابات المحلية التي أجريت في 31 مارس آذار، ارتفع صافي الاحتياطيات باستثناء المقايضات بنحو 72 مليار دولار.

وأظهرت بيانات رسمية الأسبوع الماضي أن صافي الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي ارتفع خمسة مليارات دولار إلى 45.5 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في الثالث من يونيو حزيران، في أعلى مستوى له.

ووفقا لحسابات المصرفيين، ارتفع صافي الاحتياطيات ملياري دولار إضافية الأسبوع الماضي إلى 47.5 مليار.

ولم يعلق البنك المركزي بعد على إحصاءات المصرفيين. وستُنشر البيانات الرسمية يوم الخميس الساعة 11:30 بتوقيت غرينتش.