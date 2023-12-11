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تحطم طائرة إف-16 أمريكية في كوريا الجنوبية ونجاة الطيار

منذ 6 دقائق
طائرة إف-16

طائرة إف-16

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قالت وحدة القوات الجوية الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية إن طائرة مقاتلة أمريكية من طراز إف-16 تحطمت في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين أثناء قيامها برحلة تدريب روتينية وجرى إنقاذ الطيار بعدما قفز منها إثر تعرضها “لحالة طوارئ أثناء الطيران”.

وقال الجناح المقاتل الثامن بسلاح الجو الأمريكي في بيان إن خفر السواحل الكوري الجنوبي أنقذ الطيار في البحر الأصفر وإنه عاد إلى قاعدة كونسان الجوية.

وأضاف أن تحقيقا يجري لمعرفة سبب حالة الطوارئ.

وذكر البيان أن قائد الوحدة الكولونيل ماثيو جايتكي عبر عن امتنانه لإنقاذ الطيار وقال إنه في حالة جيدة.

وتعد القاعدة الجوية الواقعة في مدينة كونسان على الساحل الغربي لكوريا الجنوبية إحدى القواعد الجوية الرئيسية التي يستخدمها الجيش الأمريكي في البلاد.

    المصدر :
  • رويترز

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