تحطم طائرة عسكرية أمريكية بالقرب من سان دييجو

نقلت تقارير إعلامية (الجمعة 25-8-2023) عن مسؤولين لم تكشف هوياتهم قولهم إن طائرة عسكرية أمريكية تحطمت ليلا بالقرب من قاعدة ميرامار الجوية لمشاة البحرية في سان دييجو.

وقالت شبكتا إيه.بي.سي نيوز وفوكس نيوز إنه لم يتضح بعد سبب تحطم الطائرة إف/إيه-18 هورنت.

وذكرت فوكس نيوز أن طيارا واحدا فقط كان على متن الطائرة ولا معلومات عن حالته. وقالت شبكة إيه.بي.سي إن المسؤولين لم يكشفوا ما إذا كان هناك أشخاص آخرون على متن الطائرة.

ولم يتم بعد الوصول إلى ممثلين عن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) للتعليق على التقارير.

وقالت فوكس نيوز إن بيانا من القاعدة في كاليفورنيا جاء فيه أن الطائرة تحطمت في منطقة نائية على أرض تابعة للحكومة بالقرب من طريق سريع يربط بين الولايات نحو الساعة 11:54 مساء أمس الخميس بالتوقيت المحلي، ووصف التحطم بأنه “حادث”.

ونقلت فوكس عن بيان القاعدة الجوية أن “هذه الطائرة ليست جزءا من جناح طائرات مشاة البحرية الثالث لكنها كانت تعمل من قاعدة ميرامار الجوية لمشاة البحرية”.

وقالت إيه.بي.سي نقلا عن مسؤول دفاعي لم تكشف هويته إن الطائرة كانت في رحلة تدريبية.