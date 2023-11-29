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تحطم طائرة عسكرية أمريكية في البحر غرب اليابان

منذ 35 دقيقة
خريطة اليابان

خريطة اليابان

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تحطمت طائرة عسكرية أمريكية على متنها ثمانية أشخاص في البحر غرب اليابان الأربعاء وأفاد صيادون في المنطقة بالعثور على ثلاثة لكن حالتهم غير معروفة.

قال خفر السواحل الياباني إنه أرسل قوارب دورية وطائرة للمنطقة التي سقطت فيها الطائرة العسكرية الأمريكية من طراز في-22 أوسبري قبالة جزيرة ياكوشيما.

وقال ممثل عن تعاونية المصايد المحلية إن قوارب صيد في المنطقة عثرت على ثلاثة في المياه المحيطة بموقع التحطم.

وقال متحدث باسم حكومة الإقليم إن التحطم وقع قرب مطار الجزيرة الذي هبطت فيها طائرة أخرى من طراز أوسبري بنجاح بعد ظهيرة اليوم الأربعاء 29\11\2023.

وقال متحدث إن القوات الأمريكية في المنطقة لا تزال تجمع معلومات عن الواقعة.

وذكرت وسائل إعلام أن سقوط الطائرة وقع قبيل الساعة الثالثة عصرا بالتوقيت المحلي، وأن شهودا قالوا إن المحرك الأيسر للطائرة بدا وكأنه مشتعل أثناء سقوطها.

وقال هيروكازو ماتسونو كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني إن الطائرة اختفت من على شاشات الرادار في الساعة 2:40 بعد الظهيرة بالتوقيت المحلي.

ونشر طائرات أوسبري في اليابان محل جدل إذ يرى معارضون للخطوة إنها معرضة للحوادث بينما يقول الجيش الأمريكي واليابان إنها طائرة آمنة.

وسقطت طائرة أمريكية من طراز أوسبري في أغسطس/آب قبالة ساحل شمال أستراليا أثناء نقل قوات خلال تدريب عسكري روتيني ما أسفر عن مقتل ثلاثة من مشاة البحرية الأمريكية.

وسقطت طائرة أخرى في المحيط قبالة جزيرة أوكيناوا بجنوب اليابان في ديسمبر كانون الأول عام 2016 مما دفع الجيش الأمريكي لمنع الطائرة من التحليق مؤقتا.

    المصدر :
  • رويترز

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