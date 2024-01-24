تحطم طائرة نقل عسكرية روسية من طراز "إيل-76" بظروف غامضة

أعلن وزارة الدفاع الروسية عن تحطم طائرة نقل عسكرية روسية من طراز “إيل-76” اليوم الأربعاء في حادث بمقاطعة بيلغورود الروسية.

وبحس بيان نشرته وزارة الدفاع الروسية جاء فيه؛ “في 24 يناير من هذا العام، حوالي الساعة 11:00 بتوقيت موسكو، تحطمت طائرة إيل-76 في منطقة بيلغورود خلال رحلة مجدولة”.

وتابع البيان؛ “وكان على متن الطائرة 65 جنديا تم أسرهم من القوات المسلحة الأوكرانية، وتم نقلهم إلى منطقة بيلغورود و6 من أفراد طاقم الطائرة و3 مرافقين”.

ولفت البيان إلى أن فريق تحقيق وعمال طوارئ توجهوا إلى موقع الحادث للتحقيق في أسباب الكارثة.

وكتب حاكم مقاطعة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف عبر قناته على “تليغرام”؛ “وقع حادث في كوروشانسكي، ويعمل حاليا فريق تحقيق وعمال طوارئ في الموقع، تفاصيل الحادث سترد لاحقا”.

كما انتشر مقطع فيديو عبر وسائل الإعلام زُعم أنه لحادث تحطم الطائرة.







