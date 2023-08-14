تحطم طائرة هليكوبتر عسكرية بعد هجوم في وسط نيجيريا

تحطمت طائرة هليكوبتر تابعة لسلاح الجو في ولاية نيجر بوسط نيجيريا اليوم الاثنين، وقالت مصادر إنها تعرضت لإطلاق نار من عصابات مسلحة.

وقال المتحدث باسم سلاح الجو إدوارد جابكويت إن الطائرة تحطمت بالقرب من قرية تشوكوبا في منطقة شيرورو بالولاية.

وأضاف أن التحقيق جار وأنه لم يُعرف بعد عدد الركاب الذين كانوا على متنها.

وقال مصدران عسكريان إن عصابات أطلقت النار على طائرة هليكوبتر أُرسلت لإجلاء ضحايا كمين أدى لمقتل عشرة جنود على الأقل أمس الأحد.

وتنشط عصابات مسلحة في أنحاء شمال غرب نيجيريا حيث تمارس عمليات السرقة والخطف من أجل الحصول على فدى. وأودت الهجمات بحياة آلاف الناس خلال السنوات الماضية.