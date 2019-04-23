تحطم طائرة ومصرع جميع ركابها في تكساس

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قالت إدارة الطیران الفدرالیة الاميركیة ان جمیع الركاب لطائرة صغیرة ‏الحجم لقوا مصرعھم إثر تحطمھا قبیل ھبوطھا في مطار في وسط ولایة ‏تكساس صباح الاثنین.‏

وذكر المتحدث باسم إدارة الطیران الفدرالیة لین لونسفورد ان الطائرة، ‏وھي من طراز ‏BE58 Beechcraft‏ سقطت على بعد حوالي 10 ‏كیلومترات من مطار مدینة كیرفیل، الذي كان مقرراً أن تھبط فیه، ما أدى إلى مقتل الطیار وخمسة ‏ركاب.‏

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وأعلن المتحدث أن رحلة الطائرة التي كانت قادمة من مدینة ھیوستن في ‏تكساس لم تكن تجاریة، وان سلطات الولایة ارسلت فریقاً من المجلس ‏الوطني لسلامة النقل وھیئة الطیران الفدرالیة لیقوم بإجراء تحقیق في الحادث.‏

 

المصدر وكالات

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