تحطم قاذفة روسية في جبال القوقاز ومصرع طاقمها

نقلت وكالات أنباء روسية اليوم الثلاثاء عن وزارة الدفاع قولها إن طائرة قاذفة روسية من طراز سوخوي-34 تحطمت في جبال القوقاز خلال رحلة تدريبية اعتيادية مما أسفر عن مقتل طاقمها، وذلك جراء عطل فني على الأرجح.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع قولها “في جمهورية أوسيتيا الشمالية-ألانيا، وفي منطقة جبلية، تحطمت طائرة من طراز سوخوي-34 تابعة للقوات الجوية الروسية خلال رحلة تدريبية”.

وأضافت أن “الطائرة تحطمت في منطقة مهجورة. ولم يسفر الحادث عن دمار على الأرض. ولقي الطاقم حتفه”.

ولم يعرف على الفور عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة.

وسوخوي-34 طائرة قاذفة مقاتلة سوفيتية الأصل أسرع من الصوت ومتوسطة المدى وقادرة على التحليق في مختلف الظروف الجوية.