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تحطم مروحيتين للجيش الأمريكي في ولاية كنتاكي

منذ 4 دقائق
مروحية عسكرية- أرشيفية

مروحية عسكرية- أرشيفية

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قالت متحدثة باسم الجيش الأمريكي، الخميس، إن طائرتي هليكوبتر تابعتين للجيش الأمريكي تصادمتا خلال مهمة تدريبية فوق ولاية كنتاكي مساء الأربعاء.

وقالت المتحدثة نونديس ثورمان، في بيان: “حالة أفراد الطاقم غير معروفة في الوقت الحالي”، مضيفة: “القيادة تركز حاليا على رعاية العسكريين وعائلاتهم”.

من جانبه، قال آندي بيشيار حاكم ولاية كنتاكي إنه تلقى “تقارير مبكرة عن تحطم طائرة هليكوبتر ومن المتوقع وقوع وفيات”.

وأضاف في بيان إن شرطة ولاية كنتاكي وقسم إدارة الطوارئ يستجيبان للحادثة، متابعا، “سوف نشارك المزيد من المعلومات حسب توفرها، أرجوكم صلوا من أجل كل المتضررين”.

    المصدر :
  • رويترز

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