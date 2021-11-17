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تحطم مقاتلة “إف 35” بريطانية خلال عملية روتينية في البحر المتوسط

17 - نوفمبر - 2021
حاملة الطائرات إتش إم إس الملكة إليزابيث

حاملة الطائرات إتش إم إس الملكة إليزابيث

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أعلنت وزارة الدفاع البريطانية عن تحطم مقاتلة من طراز “إف 35” أقلعت من على متن حاملة الطائرات “الملكة إليزابيث”، اليوم الأربعاء، خلال عملية طيران روتينية في البحر الأبيض المتوسط.

وقالت الوزارة عبر “تويتر”: “طيار بريطاني يقود طائرة من طراز ’إف 35’ تابعة للحاملة ’إتش إم إس الملكة إليزابيث’ قفز خارج المقاتلة خلال عمليات طيران روتينية في البحر المتوسط ​​هذا الصباح، وعاد بأمان إلى السفينة”.

وأضافت الوزارة في بيانها المختصر أن تحقيقا عسكريا في الحادث انطلق، مشيرة إلى أنه لذلك السبب، لن يكون من المناسب تقديم مزيد من التعليقات في الوقت الحالي.

تحمل “إتش إم إس الملكة إليزابيث” على متنها ثماني طائرات من طراز “إف 35 بي لايتينغ 2” السريعة، وأربع طائرات هليكوبتر هجومية بحرية من طراز “وايلد كات”، وسبع مروحيات “مرلين إم كيه 2” المضادة للغواصات والمحمولة جوا، وثلاث مروحيات كوماندوز “مرلين إم كيه 4”.

ترافق المجموعة الهجومية ست سفن وغواصة تابعة للبحرية الملكية، ومدمرة تابعة للبحرية الأمريكية وفرقاطة هولندية، كجزء من رحلة سفن الجيل الخامس الأولى التي بدأت في 22 مايو/ أيار.

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