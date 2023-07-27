الخميس 9 محرم 1445 ﻫ - 27 يوليو 2023 |
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تحطم هليكوبتر عسكرية للتحالف الدولي بشمال العراق

منذ 60 دقيقة
جندي أمريكي ضمن قوات التحالف الدولي في العراق

جندي أمريكي ضمن قوات التحالف الدولي في العراق

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قال التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق في بيان إن طائرة هليكوبتر عسكرية تابعة له تحطمت أثناء محاولتها الهبوط اضطراريا خلال مهمة تدريبية بشمال العراق اليوم الخميس دون وقوع إصابات.

وقال مصدران أمنيان عراقيان في وقت سابق إن الطائرة تحطمت في منطقة مخمور على بعد نحو 60 كيلومترا جنوب غربي أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق.

وقال متحدث باسم التحالف إن الطائرة الهليكوبتر تعرضت “لحادث مؤسف” أثناء قيامها بمهمة تدريب عادية قرب أربيل اليوم الخميس.

وأوضح المتحدث أنه لم تقع إصابات في صفوف التحالف ولا أضرار في البنية التحتية المدنية، مضيفا أن طائرة التحالف تحطمت.

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