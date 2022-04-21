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تحطّم طائرة في هايتي يودي بحياة 6 أشخاص

21 - أبريل - 2022
تحطم طائرة في شارع مزدحم في هايتي (رويترز)

تحطم طائرة في شارع مزدحم في هايتي (رويترز)

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أفادت وكالة رويترز بأنّ طائرة صغيرة تحطّمت في هايتي مما أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص.

و ذكر مسؤولون أن طائرة صغيرة تحطمت في شارع مزدحم في “بورت أو برنس” عاصمة هايتي أمس الأربعاء، مما أدّى الى مقتل ستة على الأقل منهم الطيار.

وأشارت إدارة الطيران المدني في هايتي الى أن الطائرة أقلعت من مطار بورت أو برنس في الساعة 3:44 مساء بالتوقيت المحلي (1944 بتوقيت جرينتش) وكانت في الطريق إلى مدينة جاسميل.

وكشفت أن الحادث نتج عن عطل في المحرّك قبل أن ترسل الطائرة نداء استغاثة في الساعة 4:04 مساء.

الى ذلك، كتب رئيس الوزراء أرييل هنري على تويتر “أتقدم بخالص المواساة إلى عائلات الضحايا”، دون ذكر عدد القتلى أو المصابين.

وقال جود إدوارد بيير، رئيس بلدية كارفور حيث تحطمت الطائرة، إن ستة قتلوا. وذكر مصدر حكومي أن الطيار توفي بعد نقله إلى المستشفى.

    المصدر :
  • رويترز

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