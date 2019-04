تحقيقات أولية تكشف أسباب حريق كاتدرائية نوتردام في باريس

قال ممثلو إدعاء فرنسيون، اليوم الثلاثاء، إن الحريق الذي استعر في كاتدرائية نوتردام ربما نجم عن حادث، وذلك بعدما أخمد رجال الإطفاء النيران المشتعلة خلال الليل في حين خيم الحزن على فرنسا بسبب الأضرار التي لحقت بأحد رموزها.

واحتاج الأمر لأكثر من 400 رجل إطفاء لإخماد النيران التي أتت على سقف الكاتدرائية التي يعود تاريخ بنائها لأكثر من ثمانية قرون وتسبب في انهيار برجها المدبب. وعملوا طوال الليل لإطفاء الحريق بعد نحو 14 ساعة من اندلاعه؛ وفقا لـ “رويترز”.

وقال المدعي العام في باريس ريمي إيتس إنه ليس هناك ما يشير بشكل واضح إلى أن الحريق متعمد. وأضاف أن 50 شخصا يعكفون على تحقيق من المتوقع أن يكون طويلا ومعقدا.

وأصيب رجل إطفاء ولم ترد أنباء عن أية إصابات أخرى في الحريق الذي نشب بعد موعد إغلاق المبنى أمام الجمهور في المساء.

Fire guts Paris' Notre-Dame, but cathedral's structure is saved from destruction: https://t.co/2rHycbJy6K pic.twitter.com/9XIJGyzLCe

— Reuters Top News (@Reuters) April 15, 2019