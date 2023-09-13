تحولات دراماتيكية في اليابان.. تعديل وزاري بحكومة كيشيدا

شهدت القيادة الدبلوماسية والدفاعية للحكومة تغييرين مفاجئين في التعديل الوزاري لرئيس الوزراء فوميو كيشيدا، لأربعاء، حيث تولى وزير سابق تلقى تعليمه في رابطة آيفي منصب وزير الخارجية – وهي المرة الأولى منذ عقدين من الزمن التي تشغل فيها امرأة هذا المنصب – ووزير دفاع جديد يصل وسط تحولات دراماتيكية في الوضع الدفاعي لليابان.

بالنسبة ليوكو كاميكاوا، يمثل تعيينها كوزيرة للخارجية عودة إلى مجلس الوزراء – فقد شغلت حقيبة العدالة مرتين في عهد رئيس الوزراء السابق شينزو آبي، ثم مرة أخرى بين عامي 2020 و 2021.

كاميكاوا، بصفتها واحدة من خمس وزيرات في الحكومة، هي أول وزيرة خارجية يابانية منذ أن شغلت يوريكو كاواجوتشي المنصب في عهد رئيس الوزراء جونيشيرو كويزومي بين عامي 2002 و 2004.

تجلب كاميكاوا إلى منصبها الجديد سيرة ذاتية أكاديمية مطلية بالذهب، بالإضافة إلى خبرة واسعة في القضايا المحلية، بما في ذلك النوع الاجتماعي والعدالة. كما قامت مؤخرًا بغزو الدبلوماسية الدولية نيابة عن كيشيدا في مجالي إمدادات المياه والصرف الصحي.

مثل يوشيماسا هاياشي، التي حلت محلها، فإن المرأة البالغة من العمر 70 عامًا هي عضو رئيسي في فصيل كيشدا السياسي المكون من 45 عضوًا. كلاهما أيضًا خريجان من كلية جون إف كينيدي الحكومية بجامعة هارفارد ولديهما درجات الماجستير في الإدارة العامة.

وضعت شهادتها في الاستخدام العملي في الولايات المتحدة، حيث عملت لفترة وجيزة مع سناتور مونتانا ماكس بوكوس، الذي استمر لاحقًا في العمل كسفير للولايات المتحدة في الصين بين عامي 2014 و 2017.

دخلت كاواكامي مجلس النواب في عام 2000، وتمثل منطقة شيزوكا رقم 1، وهي جزء من مدينة شيزوكا، وبدأت فترة ثانية كمشرع لها في عام 2012.

شغلت منصب وزيرة الدولة للمساواة بين الجنسين والشؤون الاجتماعية في عام 2007، ووزيرة إدارة السجلات العامة والمحفوظات الوطنية في عام 2008، ووزيرة الدولة للشؤون الداخلية والاتصالات في عام 2013، قبل أن تصبح وزيرة العدل لأول مرة في عام 2014.

في يوليو 2018، وافقت كاميكاوا على إعدام شوكو أساهارا، زعيم طائفة يوم القيامة السابقة أوم شينريكيو، وستة أعضاء آخرين من أوم لدورهم في تنفيذ هجوم غاز السارين المميت على نظام مترو أنفاق طوكيو في مارس 1995، والذي خلف 13 شخص قتيل وأكثر من 6000 جريح.

بينما ركزت مسيرتها البرلمانية على الاهتمامات المحلية، استمرت كاميكاوا في تمثيل اليابان في الخارج في مناسبات مختلفة. في سبتمبر من العام الماضي في المعهد الدولي للسلام، تحدثت عن كيف أطلقت، عندما كانت وزيرة للعدل، مبادرة تسمى “دبلوماسية الشؤون القضائية” تهدف إلى تعزيز القيم الأساسية مثل سيادة القانون وحقوق الإنسان على المستوى الدولي، مع العمل أيضًا على ترقية الموظفات إلى مناصب قيادية وزارية وتعزيز الوزارة نفسها وتدويلها.

وقالت: “إن مشاركة هؤلاء النساء النشطات وذوات الكفاءة العالية جلبت التنوع والطاقة إلى مؤسسة ثابتة إلى حد ما”.

في مارس، عملت كاميكاوا كمبعوث خاص لرئيس الوزراء إلى اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول حماية المدنيين. وتحدثت عن الحاجة إلى تحسين الوصول إلى المياه النظيفة والصرف الصحي في جميع أنحاء العالم، ولكن بشكل خاص في المناطق التي مزقتها الحرب مثل أوكرانيا، حيث تضررت البنية التحتية الأساسية بشدة. كما ساعدت في إطلاق مبادرة هناك للمساعدة في تزويد البلاد بمولدات الكهرباء.

وقالت: “بالنظر إلى أن الكهرباء مطلوبة لنظام تنقية المياه (الأوكراني) أيضًا، آمل أن تساهم هذه المبادرة في وصولهم الآمن إلى المياه”.

ومن المرجح أن تكون سياسة كيشيدا المستمرة لمساعدة أوكرانيا إحدى أولوياتها الدبلوماسية القصوى.

وفي خطوة أخرى غير متوقعة، عين كيشيدا مينورو كيهارا، 54 عاما، وزيرا للدفاع ليحل محل ياسوكازو حمادة.

وسيكون لدى كيهارا، المشرع لمدة خمس فترات من محافظة كوماموتو، منصب كبير ليشغله.

رعى حمادة مبادرات كيشيدا الرئيسية من خلال البرلمان – بما في ذلك تحول جذري في السياسة شهد خضوع اليابان لإصلاح دفاعي كبير العام الماضي. لقد لعب دورًا كبيرًا في مراجعات ثلاث وثائق أمنية رئيسية بعد شهور من النقاش، حيث حددت هذه المواقف موقفًا جديدًا صارمًا في منطقة تواصل فيها الصين استعراض قوتها العسكرية بالقرب من تايوان ولا تزال تهديدات كوريا الشمالية الصاروخية مستمرة.

كما أثار الغزو الروسي لأوكرانيا مخاوف من أن آخرين في آسيا قد يأخذون صفحة من كتاب قواعد اللعبة في موسكو.

سيجد وزير الدفاع الجديد نفسه في خط النار عندما يتعلق الأمر بأسئلة حول كيفية تمويل هذه التغييرات.

في أواخر الشهر الماضي، أعلنت وزارة الدفاع أنها تسعى للحصول على أكبر ميزانية لها على الإطلاق – أكثر من 7.7 تريليون ين – حيث تتطلع اليابان إلى تجديد قوات الدفاع الذاتي بمقر مشترك جديد لقيادة فروعها الثلاثة. وتسعى للحصول على مدمرتين جديدتين مجهزتين من طراز إيجيس ومخزون ذخائر من شأنه أن يسمح للبلاد بمحاربة صراع طويل الأمد.

يأتي هذا الطلب بعد أن أصدر كيشيدا تعليمات لحكومته العام الماضي بهدف وضع ميزانية دفاعية تساوي 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، وهي جزء من خطة إنفاق مدتها خمس سنوات تبلغ حوالي 43 تريليون ين (315 مليار دولار).

ومع ذلك، لا تزال هناك أسئلة حول كيفية دفع ثمن ذلك، حيث دعا البعض في الحزب الديمقراطي الليبرالي إلى زيادة الضرائب – وهو نهج من المرجح أن لا يحظى بشعبية لدى الناخبين.

كيهارا، الذي سيتم تكليفه بشرح هذه القضايا للمشرعين والجمهور، ليس على دراية بالمسائل الأمنية ووزارة الدفاع نفسها، حيث عمل كمستشار خاص لقضايا الأمن القومي الرئيسية لآبي ورئيس الوزراء السابق يوشيهيدي سوجا و كنائب وزير الدفاع البرلماني.

وزير الدفاع الجديد، الذي يُنظر إليه على أنه جزء من “قبيلة الدفاع” التابعة للحزب الديمقراطي الليبرالي من المشرعين الذين يركزون على الأمن، هو أيضًا عضو في مجموعة العمل المخصصة للحزب الحاكم التي تناقش مراجعة اللوائح اليابانية بشأن تصدير الأسلحة الفتاكة.

وهو عضو رفيع المستوى في مجموعة الصداقة البرلمانية بين اليابان وتايوان، وهو على دراية جيدة بعلاقة طوكيو بالجزيرة الديمقراطية، والتي أصبحت محط اهتمام حيث تجعل الصين التدريبات العسكرية حولها روتينية.

سافر كيهارا إلى تايوان عدة مرات مع المجموعة البرلمانية، حيث التقى بالرئيسة الحالية تساي إنغ وين ونائب الرئيس لاي تشينغ تي، المرشح الأوفر حظًا في السباق الرئاسي في يناير. في يوليو، شارك أيضًا في يومين من المناورات الحربية المصممة لفحص التحديات التي قد تواجهها الحكومة اليابانية بعد غزو الصين لتايوان. دوره في المحاكاة: وزير الدفاع.

في مقابلة في أبريل، قال كيهارا إنه إذا حدثت حالة طوارئ في تايوان، فسيُطلب من اليابان أن تلعب دورًا مشابهًا لبولندا، التي قبلت تدفق اللاجئين نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأضاف: “بالطبع علينا حماية المواطنين اليابانيين الذين يعيشون في الخارج. لكن عندما يتعلق الأمر بتايوان، سيتعين علينا تولي الدور الذي تضطلع به بولندا وسط الحرب في أوكرانيا”.

بصفته العضو الآسيوي الوحيد في مجموعة السبعة وجارة لتايوان، “هذا منظور مهم للغاية”.

وفقًا لمسح أجرته صحيفة أساهي شيمبون اليومية قبل انتخابات مجلس النواب الأخيرة في عام 2021، أيد كيهارا تعزيز القدرات الدفاعية لليابان وتعزيز التحالف بين الولايات المتحدة واليابان مع وصف الصين بأنها “تهديد”.

وتعرض كيهارا لانتقادات في أواخر العام الماضي بعد التحقيق في صلات الحزب الديمقراطي الليبرالي بكنيسة التوحيد السابقة بعد اغتيال آبي، حيث تبين أن المشرع قبل تبرعًا بقيمة 100 ألف ين من مجموعة مرتبطة بالكنيسة في 2012.

لكن بغض النظر عن خلفيته، ربما يكون اختيار كيهارا قد اختصر في النهاية إلى السياسة الداخلية من قبل كيشيدا.

وينحدر وزير الدفاع الجديد من فصيل الحزب الليبرالي الديمقراطي بقيادة توشيميتسو موتيجي، الذي ظل يوم الأربعاء في منصبه كأمين عام قوي للحزب الحاكم. يُنظر إلى موتيجي على نطاق واسع على أنه منافس محتمل في المستقبل لكيشيدا لرئاسة الحزب الديمقراطي الليبرالي، ومن خلال تقديم حقيبة وزارية رئيسية لأحد أعضاء فصيله، ربما سعى رئيس الوزراء إلى تلبية مطالب مجموعة موتيجي، ثالث أكبر مجموعة في الحزب بـ 54 عضوا.