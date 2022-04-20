تحولوا لرماد.. مقتل 20 شخصا في حادث سير مروع بنيجيريا

قالت الوكالة الاتحادية للسلامة على الطرق في نيجيريا اليوم الثلاثاء إن عشرين شخصا، بينهم أطفال، لقوا حتفهم حرقا بعد اصطدام حافلة صغيرة عامة بسيارة على طريق سريع بشمال البلاد.

وقالت قيادة ولاية باوتشي التابعة للوكالة في بيان “الحادث نتج عن انتهاك للسرعة. أصيب سائق، وقُتل 20 وحرقوا حتى تحولوا إلى رماد”.

ووفقا لقائد شرطة الولاية يوسف عبد الله، فإن الحادث وقع بين حافلة تجارية من نوع جولف 3 وسيارة فولكس فاجن شارون، في قرية هوتورو على طريق بوتشي.

قال عبد الله، الذي أوضح أن الحادث وقع في حوالي الساعة 11:30 صباحًا، إن أفراد الشرطة لم يستغرقوا سوى 12 دقيقة للوصول إلى مكان الحادث.

مشيراً إلى أن الضحايا هم “11 رجلا بالغا وخمس إناث وطفل ذكر وثلاث إناث لقوا حتفهم في الحادث ولا يزال رجل يتلقى العلاج”.

وأوضح عبد الله أنه سيتم دفن المتوفى في قرية هوتورو، بينما تم نقل الجرحى إلى مستشفى كافين ماداكي العام في منطقة الحكم المحلي في جانجوا بالولاية لتلقي العلاج.

وحالة كثير من الطرق سيئة في أكثر الدول الأفريقية سكانا، مما يؤدي إلى وقوع حوادث تودي بحياة العشرات كل عام.