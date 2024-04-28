الأحد 19 شوال 1445 ﻫ - 28 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تحول تاريخي.. مطار آل مكتوم الدولي سيصبح الأكبر في العالم بتكلفة 35 مليار دولار

منذ 20 دقيقة
مطار آل مكتوم الدولي

مطار آل مكتوم الدولي

A A A
طباعة المقال

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي اليوم الأحد 28 نيسان /أبريل الجاري، أنه أمر بالبدء في تشييد مبنى المسافرين الجديد في مطار آل مكتوم الدولي بتكلفة 128 مليار درهم (34.85 مليار دولار).

وقال في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي إن مطار آل مكتوم الدولي سيكون الأكبر في العالم بطاقة استيعابية نهائية تصل إلى 260 مليون مسافر.

وأضاف أنه سيكون خمسة أضعاف مطار دبي الدولي الحالي وسيتم نقل كافة عمليات مطار دبي الدولي له خلال السنوات القادمة.

وتابع أن المطار سيضم 400 بوابة للطائرات وخمسة مدارج متوازية وسيستخدم تقنيات جديدة لأول مرة في قطاع الطيران.

(الدولار = 3.6729 درهم)

    المزيد من أخبار العالم

    وزارة الخارجية الروسية
    روسيا تصف مناورات حلف الناتو بأنها عناصر حرب هجينة
    فلاديمير بوتين
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    بوتين ينقل إدارة شركتين أوروبيتين إلى شركة روسية في إطار العقوبات الجوابية
    حبات برد ضخمة لم يسبق لها مثيل في إعصار الصين
    فيدويو وصور.. حبات برد لم يسبق لها مثيل وسقوط ضحايا نتيجة إعصار عنيف جنوب الصين

    الأكثر قراءة

    عنصر من شعبة المعلومات
    بقبضة المعلومات.. نفذوا أكثر من 100 عمليّة سلب على طريق المطار وخلدة والطيونة!
    ايتمار بن غفير
    صحيفة إسرائيلية تكشف تفاصيل جديدة عن حادث "بن غفير" وإصابته
    هذا هو الحدّ الأدنى المطلوب للأجور!