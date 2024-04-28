تحول تاريخي.. مطار آل مكتوم الدولي سيصبح الأكبر في العالم بتكلفة 35 مليار دولار

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي اليوم الأحد 28 نيسان /أبريل الجاري، أنه أمر بالبدء في تشييد مبنى المسافرين الجديد في مطار آل مكتوم الدولي بتكلفة 128 مليار درهم (34.85 مليار دولار).

وقال في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي إن مطار آل مكتوم الدولي سيكون الأكبر في العالم بطاقة استيعابية نهائية تصل إلى 260 مليون مسافر.

وأضاف أنه سيكون خمسة أضعاف مطار دبي الدولي الحالي وسيتم نقل كافة عمليات مطار دبي الدولي له خلال السنوات القادمة.

وتابع أن المطار سيضم 400 بوابة للطائرات وخمسة مدارج متوازية وسيستخدم تقنيات جديدة لأول مرة في قطاع الطيران.

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