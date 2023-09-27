تحويلات مالية مصدرها الصين.. أزمة جديدة تورط هانتر بايدن

في توقيت حرج وفي ظل الأزمات التي يواجهها والده ومطالبات بعزله، تتكشف أزمة جديدة تعصف بنجل الرئيس الأمريكي هانتر بايدن.

وفي التفاصيل، تلقى هانتر بايدن حوالات مصدرها بكين بأكثر من 250 ألف دولار من شركاء أعمال صينيين خلال صيف عام 2019 تحويلات ذكرت فيها منزل جو بايدن في ديلاوير كعنوان المستفيد من الأموال، حسبما علمت شبكة فوكس نيوز ديجيتال من لجنة بالكونجرس.

ويجري رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب، جيمس كومر، الجمهوري عن ولاية كنتاكي، تحقيقًا في التعاملات التجارية لعائلة بايدن وتورط الرئيس بايدن المزعوم في تلك المشاريع.

كجزء من التحقيق، استدعى كومر السجلات المالية المتعلقة بحساب مصرفي محدد وتلقى سجلات برقية مصدرها بكين ومرتبطة بشركاء BHR.

مشروع BHR Partners

BHR Partners هو مشروع مشترك بين شركة Rosemont Seneca التابعة لشركة هانتر بايدن وشركة الاستثمار الصينية Bohai Capital. BHR Partners هي شركة أسهم خاصة مدعومة من بكين ويسيطر عليها بنك الصين المحدود.

وبحسب ما ورد كان هانتر بايدن عضوًا في مجلس إدارة شركة BHR Partners.

أول تحويل إلكتروني تم إرساله إلى هانتر بايدن، بتاريخ 26 يوليو 2019، كان بمبلغ 10000 دولار من شخص يُدعى السيدة وانغ شين. توجد السيدة وانغ شين مدرجة على الموقع الإلكتروني لشركاء BHR. ليس من الواضح ما إذا كان التحويل المالي قد جاء من وانغ شين.

التحويل البنكي الثاني الذي تم إرساله إلى هانتر بايدن، بتاريخ 2 أغسطس 2019، كان بمبلغ 250 ألف دولار من لي شيانغ شنغ المعروف أيضًا باسم جوناثان لي، الرئيس التنفيذي لشركة BHR Partners – والسيدة تان لينغ. تحاول اللجنة تحديد دور لينغ.

المستفيد من البرقيات مُدرج باسم روبرت هانتر بايدن وعنوانه “1209 Barley Mill Rd.” (ويلمنجتون في ديلاوير). هذا العنوان هو المقر الرئيسي للرئيس بايدن.

وحصل كومر ولجنة الرقابة بمجلس النواب على سجلات مصرفية كجزء من تحقيقهما، زاعمين أن عائلة بايدن وشركائهم التجاريين تلقوا ملايين الدولارات من الأوليغارشيين في روسيا وأوكرانيا ورومانيا وكازاخستان خلال إدارة أوباما.

وعلمت قناة فوكس نيوز ديجيتال أيضًا أن اللجنة لديها سجلات يُزعم أنها تكشف أنه في الفترة من 2014 إلى 2019، حيث تلقت عائلة بايدن وشركاؤهم 24 مليون دولار من المدفوعات الأجنبية – 15 مليون دولار لعائلة بايدن و9 ملايين دولار لشركائهم التجاريين، أي 4 ملايين دولار أكثر من المعروف سابقًا.

وقال مساعدو اللجنة فوكس نيوز ديجيتال أن عناوين المستفيد هي إما العنوان المدرج في حساب المستلم أو المدرجة من قبل الفرد الذي يرسل البرقية. ومن غير الواضح، بناءً على السجلات البرقية، من الذي أدرج العنوان.

أمضى هانتر بايدن بعض الوقت في أعوام 2017 و2018 و2019 في العيش في منزل عائلة بايدن في ويلمنجتون. ليس من الواضح ما إذا كان يعيش في المنزل وقت التحويلات البنكية في يوليو وأغسطس من 2019.

تم إرسال البرقيات بعد عدة أشهر فقط من إعلان نائب الرئيس آنذاك جو بايدن حملته الرئاسية لعام 2020. وقال جو بايدن، في أغسطس 2019، إنه “لم يناقش قط مع ابني أو أخي أو أي شخص آخر أي شيء يتعلق بعملهم، هذه الفترة”.

أما بالنسبة لجوناثان لي، فوفقًا لشهادة ديفون آرتشر، الشريك التجاري السابق لهانتر بايدن، كجزء من تحقيق لجنة الرقابة بمجلس النواب، جلس جو بايدن لتناول القهوة في بكين مع الرئيس التنفيذي لشركة BHR. شهد آرتشر أيضًا أن بايدن كتب خطاب توصية جامعية لابنة لي إلى جورج تاون. وقال آرتشر إن هانتر بايدن وضع والده على مكبر الصوت لإجراء مكالمة واحدة على الأقل مع لي بالإضافة إلى الاجتماع لتناول القهوة.

بشكل منفصل، ذكرت قناة فوكس نيوز ديجيتال لأول مرة في عام 2022 أن بايدن كتب خطاب توصية جامعية لابن لي إلى جامعة براون.

وقال كومر لشبكة فوكس نيوز ديجيتال: “السجلات المصرفية لا تكذب، لكن الرئيس جو بايدن يكذب”.

وأضاف: “في عام 2020، أخبر جو بايدن الأمريكيين أن عائلته لم تتلق أموالًا من الصين أبدًا. لقد أثبتنا بالفعل أن ذلك كذب في وقت سابق من هذا العام، والآن نعلم أن برقية قادمة من بكين أدرجت منزل جو بايدن في ويلمنجتون كعنوان المستفيد. وقال كومر: “عندما كان يترشح لمنصب رئيس الولايات المتحدة. عندما كان جو بايدن نائبا للرئيس، تحدث عبر الهاتف وتناول القهوة مع جوناثان لي في بكين وكتب لاحقا خطاب توصية جامعية لأطفاله”.

وأضاف: “إساءة استخدام جو بايدن للمنصب العام لتحقيق مكاسب مالية لعائلته يهدد أمننا القومي. ماذا فعل آل بايدن بهذه الأموال القادمة من بكين؟

مطالبات بمساءلة بايدن

الأمريكيون يطالبون ويستحقون المساءلة عن الرئيس بايدن وفساد العائلة الأولى، وبالإضافة للجنة الرقابة إلى جانب السلطة القضائية ولجان السبل والوسائل، ستواصل متابعة الأدلة والأموال لتوفير الشفافية والمساءلة”.

على الرغم من تلقي هانتر بايدن أكثر من ربع مليون دولار في صيف عام 2019 من أفراد مرتبطين بـ BHR، في أكتوبر 2019، أوضح محامي هانتر بايدن آنذاك، جورج ميسيريس، دور هانتر في الشركة بالقول إنه “خدم فقط عضو مجلس الإدارة، الذي انضم إليه بناءً على اهتمامه بالبحث عن سبل لجلب رأس المال الصيني إلى الأسواق العالمية”.

قال ميسيريس في 13 أكتوبر 2019: “لقد كان منصبًا غير مدفوع الأجر. لا يزال الأمر قائمًا. حتى الآن، لم يتلق هانتر أي تعويض لكونه عضوًا في مجلس إدارة BHR. ولم يتلق أي عائد على استثماره؛ ولم تكن هناك توزيعات على المساهمين في BHR منذ أن حصل هانتر على حصته في الأسهم.”

استقال هانتر من مجلس إدارة BHR في نهاية أكتوبر 2019.

ولم يرد البيت الأبيض ومحامو هانتر بايدن وميسيريس على الفور على طلب فوكس نيوز ديجيتال للتعليق.

ويصر البيت الأبيض على أن الرئيس “لم يكن لديه أي عمل مع ابنه على الإطلاق”.

وتأتي السجلات المالية التي تم الاستدعاء بها وسط التحقيق الذي يجريه الجمهوريون في مجلس النواب في قضية عزل الرئيس بايدن.