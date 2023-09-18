تحويل أموال إيرانية بقيمة 6 مليارات دولار إلى بنوك قطر

أكدت قطر تحويل أموال إيرانية مفرج عنها بقيمة ستة مليارات دولار إلى حسابات مصرفية في الدوحة، مما سيطلق عملية لتبادل السجناء بين الولايات المتحدة وإيران، وفق ما قال مصدر مطلع لرويترز اليوم الاثنين.

وذكر المصدر أن طائرة قطرية على أهبة الاستعداد في إيران اليوم الاثنين لنقل خمسة سجناء أمريكيين واثنين من أفراد أسرهم إلى الدوحة.

ويسمح اتفاق تبادل السجناء، الذي توسطت فيها قطر وأُعلن عنه في العاشر من أغسطس آب، بمغادرة خمسة مواطنين أمريكيين محتجزين في إيران مقابل تحويل الأموال إلى بنوك في قطر وإطلاق سراح خمسة إيرانيين محتجزين في الولايات المتحدة.