الخميس 27 رجب 1445 ﻫ - 8 فبراير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تحويل مسار طائرة إسرائيلية بسبب عنف أحد الركاب

منذ 48 دقيقة
A A A
طباعة المقال

كشفت شركة طيران “العال” الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن طائرة قادمة من التشيك إلى إسرائيل اضطرت إلى تحويل مسارها إلى اليونان، بسبب حادث يتعلق بـ”راكب عنيف”.

وذكرت وسائل إعلام في وقت لاحق، أن أفراد الأمن على متن الطائرة احتجزوا الراكب المشتبه به، بعد محاولته التسلل إلى قمرة القيادة، وتم تقييد يديه قبل اصطحابه إلى خارج الطائرة في سالونيك.

وأفادت الشركة الوطنية في إسرائيل في بيان، أنها تحقق في ملابسات الحادث.

وقالت إن الرحلة القادمة من براغ اضطرت إلى الهبوط اضطراريا في سالونيك، حيث تم إنزال “الراكب العنيف” من الرحلة بالتعاون مع الشرطة اليونانية.

وأوضح البيان: “شركة العال لديها سياسة عدم التسامح مطلقا مع العنف، وسنواصل ضمان سلامة ركابنا”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

غزة تحت النار
نيكاراجوا طلبت الانضمام لجنوب أفريقيا في دعوى الإبادة الجماعية المرفوعة على إسرائيل
شركة سوناطراك
عبر خطوط الأنابيب.. الجزائر توقع أول صفقة توريد غاز مع ألمانيا
أطفال في غزة
غزة تحت النار
الأمم المتحدة تُطالب بتوفير الدعم النفسي والاجتماعي لأطفال غزة

الأكثر قراءة

طقس لبنان
توقعات الطقس.. الأمطار تعود بدءاً من الجمعة
جبران باسيل
تأجيل زيارة باسيل إلى دار الفتوى في طرابلس.. إليكم السبب!
تشييع قتلى الجيش الإسرائيلي الذين سقطوا في غزة
"الحيوانات المنوية" تفجر خلافاً حاداً بين أرامل الجنود الإسرائيليين وبين آبائهم!