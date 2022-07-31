الأحد 2 محرم 1444 ﻫ - 31 يوليو 2022 |
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تحوّل جنسي.. تصريح صادم من مسؤولة روسية بحق جونسون!

منذ 25 ثانية
بوريس جونسون

بوريس جونسون

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فاجأت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الصحافيين بنصيحة غريبة قدمتها لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بإجراء عملية تحول جنسي.

زاخاروفا بررت كلامها على أن وسيلة ليتمكن جونسون من تولي منصب أمين عام الناتو، وفقا لـ”الشروط غير المعلنة”.

وتعليقا على رغبة جونسون في قيادة الحلف تزامنا مع الأنباء التي تفيد بعدم توفر فرصة له لأنه “حسب القواعد غير المعلنة فإن امرأة التي يجب أن تتولى هذا المنصب”، كتبت زاخاروفا على “تيليغرام” مازحة: “لا شيء يمنع بوريس جونسون من اكتشاف امرأة في نفسه فجأة، فهو عصري وجريء بأسلوبه”.

وأضافت: “تغيير الجنس مسموح حاليا في دول الناتو ويمكنه أن يختار الجنس الذي يناسبه.. ومرة أخرى أقول إنه عصري وجريء في أسلوبه”.

وكانت وسائل الإعلام قد ذكرت في وقت سابق أن جونسون قد يسعى لشغل منصب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي.

فيما قال مصدر في الحلف لوكالة “تاس” الروسية إن “هناك إجماعا غير معلن في الحلف على أنه يجب أن تصبح امرأة أمينا عاما لحلف الناتو، ويفضل أن تكون ممثلة للدول الجديدة في الحلف”.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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