تحييد 5 عناصر من حزب العمال الكردستاني بالشمال السوري

أعلنت وزارة الدفاع التركية عن تحييد خمسة عناصر من حزب العمال الكردستاني “بي كا كا/ ي ب ك” أثناء “محاولتهم شن هجوم على منطقة عملية نبع السلام” بشمال سوريا.

وفي بيان لها، أوضحت الوزارة أن “القوات التركية تواصل إنزال الضربات بالإرهابيين شمالي سوريا”، مشيرة إلى أن “القوات التركية حيدت 5 إرهابيين من تنظيم “ي ب ك/ بي كا كا”، كانوا يستعدون لشن هجمات على منطقة عملية نبع السلام” .

وبجسب وكالة “الأناضول”، فقد “تمكنت تركيا من تطهير مدينتي “تل أبيض” و”رأس العين” من تنظيم “ي ب ك/ بي كا كا” الإرهابي عبر عملية “نبع السلام” التي نفذتها في أكتوبر 2019″.