تخريب عدة كنائس في باكستان

قالت الشرطة وزعماء مسيحيون في باكستان إن مجموعة من المسلمين هاجموا مسيحيين في شرق البلاد، الأربعاء، وخربوا عدة كنائس وأضرموا النار في عشرات المنازل، متهمين المجتمع المسيحي بتدنيس المصحف.

وقال نافيد أحمد، المتحدث باسم الشرطة، إن الحادث وقع في بلدة جارانوالا في منطقة فيصل اباد الصناعية. وأضاف أن حشدا عنيفا هاجم المجتمع المسيحي بعد اتهام مسيحيين اثنين بالتجديف.

وقال عثمان أنور قائد الشرطة بالمنطقة لموقع (إنجليش دون دوت كوم) إن المنطقة أُغلقت بالحواجز مع محاولة الشرطة التفاوض مع الحشد.

وأضاف أنه جرى تخريب كنيسة رئيسية وعدد من الكنائس الأصغر.

ويغلق العشرات طريقا سريعا قريبا من المكان.

واستدعت الحكومة المحلية قوات الأمن للتعامل مع الحشد العنيف والسيطرة على الموقف، بحسب أمر حكومي اطّلعت عليه رويترز.

وقال أكمل بهاتي، أحد الزعماء المسيحيين، إن الحشد أحرق خمس كنائس على الأقل ونهب ممتلكات ثمينة من منازل هجرها أصحابها بعد تحريض أئمة المساجد للحشد.

وأظهرت العديد من المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي بعض الكنائس وهي تحترق، إضافة إلى منازل ومقتنيات.

وعقوبة التجديف (السخرية من الدين الإسلامي) في باكستان هي الإعدام، ورغمأنه لم يُعدم أحد بهذه التهمة فقد أعدمت حشود غاضبة عديدين دون محاكمة.

وتقول جماعات حقوقية إن الاتهامات بالتجديف يُساء استخدامها أيضا في تص