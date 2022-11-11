تخفيف الصين لقيود كوفيد يقود أسعار النفط صعودًا

ارتفعت أسعار النفط أكثر من ثلاثة بالمئة قبل أن تتقلص بعض المكاسب، بعدما خفّفت السلطات الصحية في الصين بعض القيود الصارمة المتعلقة بكوفيد-19 في البلاد، مما عزّز الآمال في تحسن النشاط الاقتصادي والطلب في أكبر مستورد للخام في العالم.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.84 دولار، أو اثنين بالمئة، إلى 95.51 دولار للبرميل بحلول الساعة 17:11 بتوقيت غرينتش لتواصل صعودًا قدره 1.1 بالمئة في الجلسة السابقة.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي دولارين، أو 2.3 بالمئة، إلى 88.47 دولار للبرميل، بعد صعودها 0.8 بالمئة في الجلسة السابقة.

وكان الخامان يتجهان نحو انخفاض أسبوعي بنحو ثلاثة بالمئة بسبب ارتفاع مخزونات النفط الأميركية، واستمرار المخاوف بشأن الحد من الطلب على الوقود في الصين، لكنّ مكاسب نهاية الأسبوع حدّت من الخسائر.

ويعزّز ضعف الدولار الأميركي الطلب على النفط لأنه يجعله أرخص للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

كما ارتفعت الأسعار أيضا بعدما عزّز ارتفاع التضخم الأميركي على نحو أقل من المتوقع الآمال في أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي حجم الزيادات المقبلة في أسعار الفائدة.

وقال محللون إن أسعار النفط انتعشت مع انخفاض الدولار، بعدما أظهرت بيانات أمس الخميس أن التضخم الأميركي كان أضعف من المتوقع، مما حد من توقعات الرفع الحاد لأسعار الفائدة.