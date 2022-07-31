تخوّف في أميركا.. لقاحات جدري القردة قد لا تكفي مع تزايد الإصابات

يواصل فيروس جدري القردة انتشاره في معظم دول العالم، حيث توقعت الصحة العالمية ارتفاعًا كبيرًا في أعداد الإصابات في الفترة القادمة.كما سُجلت ثلاث وفيات مرتبطة بالفيروس خارج إفريقيا، اثنتان منها في إسبانيا وواحدة في البرازيل.

في هذا الاطار، كشفت صحيفة “واشنطن بوست”، أن اللقاح ضد جدري القردة قد لا يكون متاحًا لكل الأميركيين الموجودين في دائرة الخطر إذا استمر عدد الحالات في الارتفاع.

وأشارت الصحيفة الى أن السلطات الأميركية أعلنت في بداية الأسبوع الجاري، عن تلقيها نحو 800 ألف جرعة من اللقاح، لكن مع ذلك، فإنها لا تكفي لتطعيم الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس. ونوّهت الصحيفة بأن الجرعات الجديدة ستصل فقط في تشرين الأول.

وفقًا للصحيفة، حتى مع وجود جرعات جديدة من اللقاحات في الولايات المتحدة ، فإنها ستكون كافية فقط لثلث الرجال المثليين وثنائيي الجنس الذين يبلغ عددهم 1.6 مليون تقريبا والذين يتعرضون لخطر كبير، مشدّدةً على أن كل واحد منهم يجب أن يتلقى جرعتين من اللقاح.

بدوره، أعلن “ستيفن موريسون”، خبير الصحة العامة في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بواشنطن، أن الولايات المتحدة ستحتاج على الأرجح إلى 3.2 مليون جرعة من اللقاح لتطعيم السكان المعرضين للخطر. وأضاف أنه بحلول نهاية عام 2022، لن تحصل البلاد حتى على مليوني جرعة، منوّهًا بأنه يوجد لدى السلطات الآن أكثر من مليون جرعة من اللقاح.

ووفقا للمراكز الفيدرالية الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تم تسجيل حوالي 5000 حالة إصابة بجدرى القردة في البلاد.

وفي وقت سابق، أعلنت حاكمة ولاية نيويورك “كاثي هوكول” حالة الطوارئ بسبب تفشي مرض جدري القردة، مشيرةً إلى أن حالة واحدة من كل أربع حالات مصابة بجدرى القردة في الولايات المتحدة تحدث في ولاية نيويورك.