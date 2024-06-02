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تدابير جديدة لتنظيم الإنتاج.. أوبك+ تعلن عن خططها للعام 2025

منذ 14 دقيقة
أوبك

أوبك

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أفاد بيان من أوبك بأن مجموعة أوبك+ اتفقت على تمديد شريحة من تخفيضات إنتاج النفط في 2025 بأكمله، وذلك بعد اجتماع المجموعة اليوم الأحد.

وأظهر جدول أن جميع دول أوبك تحدد لها نفس مستوى الإنتاج المطلوب في 2025 مثل عام 2024، باستثناء الإمارات التي ارتفع إنتاجها إلى 3.519 مليون برميل يوميا بزيادة 300 ألف برميل يوميا.

وذكر البيان أن الزيادة الإماراتية ستتم تدريجيا على مراحل ابتداء من يناير كانون الثاني 2025 حتى نهاية سبتمبر أيلول 2025.

وأضاف البيان أن مستوى الإنتاج المطلوب سابق على تطبيق أي تعديلات إضافية على الإنتاج.

    المصدر :
  • رويترز

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