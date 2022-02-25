تداعيات الغزو الروسي تطال حكومة نظام الاسد.. إجراءات قاسية!

مضى اليوم على العملية العسكرية الروسية الواسعة، ضد جارتها أوكرانيا، والذي أسفر حتى الآن عن مقتل العشرات، ونزوح أكثر من مائة ألف شخص داخل أوكرانيا.

ويبدو أن تداعيات الغزو الروسي، ستمتد إلى حلفاء موسكو في المتوسط، خاصة في سوريا، حيث قررت الحكومة السورية المنكوبة اقتصاديا، قررت الخميس خفض الإنفاق في محاولة للحد من تأثير الغزو الروسي لأوكرانيا، خوفا من ارتفاع أسعار النفط والقمح بشكل حاد، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا.

وأفادت وكالة سانا أنه بعد اجتماع غير عادي لمجلس الوزراء، قرر المسؤولون إدارة احتياطيات المواد الأساسية مثل القمح والسكر وزيت الطهي والأرز للشهرين المقبلين، ومراقبة توزيع السلع عن كثب وتقنينها.

وقال وزير الاقتصاد، محمد سامر خليل، إن شبه جزيرة القرم عرضت تصدير القمح إلى سوريا. وقال إن “الحكومة السورية تدرس العرض”.

وقالت سانا إن الحكومة قررت أيضا مراقبة سعر الصرف عن كثب و”تقنين الإنفاق العام بطريقة تغطي فقط الأولويات خلال هذه الفترة”.

وتعتمد سوريا، التي تكافح بعد أكثر من عقد من الحرب، في الغالب على واردات القمح من روسيا وشحنات النفط من حليفتها الأخرى إيران. ومع قصف روسيا لأوكرانيا الخميس، رأى النظام السوري علامات خطر في ارتفاع أسعار النفط على جانبي المحيط الأطلسي وقفزت أسعار الجملة لوقود التدفئة والقمح وسلع أخرى.

وروسيا هي الداعم الرئيسي لنظام بشار الأسد، وقد ساعد تدخلها العسكري في عام 2015 على قلب ميزان القوى لصالحه.

ووصف النظام السوري الهجمات على أوكرانيا بأنها “عملية عسكرية من قبل الحلفاء الروس للحفاظ على أمنهم القومي واستقرارهم”.

ووجهت الجهود الحربية الروسية النظام السوري نحو إدارة موارده الخاصة. وقالت وكالة الأنباء (سانا) إن القضية نوقشت خلال اجتماع غير عادي لمجلس الوزراء اليوم الخميس بشأن المسار إلى الأمام في ضوء الغزو الروسي.