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تدخلية وغير قانونية.. كوبا تهاجم تمويل الولايات المتحدة

منذ 54 ثانية
علم كوبا

علم كوبا

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قال نائب وزير الخارجية الكوبي إن كوبا انتقدت التمويل الأمريكي لبرامج “تعزيز الديمقراطية” ووصفتها بأنها تدخلية وغير قانونية تهدف إلى الإطاحة بالحكومة في الوقت الذي تواجه فيه بلاده أسوأ أزمة اقتصادية منذ عشرات السنين.

وأعلنت إدارة بايدن في يوليو تموز دعوة لتقديم الطلبات لمنح ما يصل إلى 6.25 مليون دولار لمنظمات غير حكومية وأفراد في إطار برنامج مدته عشرات السنين يسمح به القانون الأمريكي “لتعزيز التغيير الديمقراطي السلمي غير العنيف في كوبا”.

وقال نائب وزير الخارجية كارلوس فرنانديز دي كوسيو في هافانا إن هذه البرامج، التي أنفقت على مدى عدة عقود ما يزيد عن 200 مليون دولار على مشاريع مرتبطة بكوبا، في الواقع تعزز التمويل الأجنبي لإثارة الاضطرابات في الجزيرة.

وأضاف “هذا غير قانوني في أي دولة” مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لديها قوانين ضد الأشخاص الذين يعملون كوكلاء لحكومات أجنبية.

وقال “هذا هو بكل دقة ما تحاول الولايات المتحدة الترويج له في كوبا اليوم”.

ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية على الفور على طلب للتعليق.

    المصدر :
  • رويترز

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