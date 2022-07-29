تدخّلا في الانتخابات الأميركية.. واشنطن تفرض عقوبات على مواطنَين روسيين

فرضت واشنطن عقوبات على مواطنين روسيين اثنين وعدة كيانات بزعم ممارستهم “التضليل، والتدخل في الانتخابات الأميركية، بتمويل الدعاية الموالية لروسيا، وتغليب مرشح على آخر”.

وشملت العقوبات ألكسندر إيونوف، وناتاليا بورلينوفا وعدة كيانات روسية أخرى.

وزارة الخزانة الأميركية ذكرت في بيانها أن “الأفراد والكيانات الذين وردت أسماؤهم، لعبوا أدوارا مختلفة في محاولات روسيا التلاعب وزعزعة استقرار الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها، وبينهم أوكرانيا”.

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية “براين نيلسون” في البيان إن “الانتخابات الحرة والنزيهة ركيزة الديمقراطية الأميركية التي يتعين حمايتها من أي تأثير خارجي”.

وهذه العقوبات منفصلة عن تلك التي فرضتها واشنطن وحلفاؤها على روسيا منذ شباط 2022.

واستهدفت العقوبات بشكل خاص “ألكسندر إيونوف” الذي وجهت إليه المحاكم الأميركية كذلك تهمة “التآمر لتجنيد عملاء في خدمة روسيا”.

في السياق، ذكرت وزارة العدل الأميركية أن ألكسندر إيونوف قام بـ”تجنيد مجموعات سياسية” في فلوريدا وجورجيا وكاليفورنيا تحت إشراف أجهزة الاستخبارات الروسية وبدعم من الكرملين بين عامي 2014 و2022.

وأوضح البيان أن “إيونوف قدم دعمًا ماليا لهذه المجموعات، وأمرها بنشر دعاية موالية لروسيا ونسّق وموّل عمل هذه المجموعات المباشر في الولايات المتحدة للترويج للمصالح الروسية، كما نسّق تغطية هذا النشاط في وسائل الإعلام الروسية”.

كما أنه متهم بالانخراط في عملية سبق أن فرضت واشنطن عقوبات عليها، انطلاقا من كونها تدخلًا في الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2016، ولكن هذه المرة “بشأن إمكان الدعم المباشر لمرشح في انتخابات حاكم ولاية في عام 2022، حسب وزارة الخزانة.

وأشار بيان الوزارة إلى أنه “في منتصف عام 2021، عمل إيونوف على نشر وترويج معلومات مضللة من شأنها التأثير على العملية الانتخابية الأميركية وتعميق الانقسام الاجتماعي والسياسي في الولايات المتحدة”.

الى ذلك، أشارت الوزارة الى أن إيونوف هو رئيس ومؤسس الحركة الروسية المناهضة للعولمة وشركة “إيونوف ترانسكونتننتال” وموقع “ستوب إمبرياليزم” الإلكتروني باللغتين الإنكليزية والروسية، واستهدفت العقوبات الاقتصادية هذه الكيانات الثلاثة.

كما شملت العقوبات ناتاليا بورلينوفا و”مركز دعم وتطوير الدبلوماسية الإبداعية للمبادرة العامة” الذي يعتمد على تمويل الدولة الروسية، وفق وزارة الخزانة.

وتتضمن هذه العقوبات تجميد الأصول وممتلكات الأشخاص والكيانات المعنية في الولايات المتحدة.