تدريبات إسرائيلية أميركية عالية المستوى.. والعين على جبهة حزب الله

كشفت صحيفة “هآرتس” أن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية قامتا بإجراء تدريبات عسكرية مشتركة خلال الأسبوع الماضي لتقييم استعداد البلدين لمواجهة التحديات الأمنية، لا سيما التصعيد العسكري على الجبهة الشمالية لإسرائيل، أي الحدود الجنوبية للبنان.

وأضافت الصحيفة، أنه تم أيضاً مناقشة السيناريوهات في اجتماع في إسرائيل بين كبار الضباط في القيادة المركزية الأمريكية والجيش الإسرائيلي.

مشيرة إلى وجود تنسيق بين الأمريكيين والإسرائيليين على خطط عمل مشتركة للاستخبارات والدفاع الجوي والمساعدة اللوجستية.

في سبتمبر، انتقلت مسؤولية العلاقات العسكرية مع إسرائيل إلى القيادة المركزية الأمريكية من القيادة الأوروبية الأمريكية.

وحسب الصحيفة، منذ ذلك الحين، تم تعزيز العلاقات بين الجيشين بشكل كبير، حيث قام قائد القيادة المركزية الأمريكية بزيارة إلى إسرائيل منذ حوالي شهر.

كما لفتت إلى أن السيناريو الرئيسي لتمرين هذا الأسبوع ينطوي على تصعيد في الشمال وانعكاساته الإقليمية، بما في ذلك التدخل الإيراني إلى جانب حزب الله في لبنان.

الصحيفة رأت أن زيارة بايدن للشرق الأوسط يمكن أن تعزز التحالف الدفاعي بين إسرائيل والإمارات والسعودية.\

الوفد الأمريكي الذي وصل إلى إسرائيل هذا الأسبوع – والذي ضم أكثر من 30 ضابطا، من بينهم ثمانية برتبة لواء أو أميرال – كان برئاسة نائب قائد القيادة المركزية الأمريكية، نائب الأميرال جيمس مالوي.

وكان في استقبالهم رئيس إدارة التخطيط الاستراتيجي والتعاون في هيئة الأركان العامة الإسرائيلية، اللواء تال كيلمان.

ونقلت الصحيفة عن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس قوله للكنيست هذا الأسبوع إن الولايات المتحدة سرّعت عملية تنفيذ تحالف دفاع جوي إقليمي يضم دولًا عربية صديقة إلى جانب إسرائيل.

وختمت الصحيفة أن الإدارة الأمريكية قد تختار إعلان هذه الخطوات خلال زيارة الرئيس جو بايدن لإسرائيل والمملكة العربية السعودية الشهر المقبل، كما تحدث الوفدان عن الدفاع الإقليمي، بالتنسيق مع عدة دول عربية، خلال مباحثاتهما المشتركة.