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تدريبات بحرية بين الصين وروسيا وإيران

منذ 13 دقيقة
سفن حربية- أرشيفية

سفن حربية- أرشيفية

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قالت وزارتا الدفاع الصينية والروسية اليوم الأربعاء إن الصين وإيران وروسيا تجري تدريبات بحرية مشتركة في خليج عمان في الفترة من 15 إلى 19 مارس آذار.

وذكرت وزارة الدفاع الصينية أن نسخة 2023 من تدريبات “حزام الأمن البحري” ستساعد في “تعميق التعاون الفعلي بين القوات البحرية للدول المشاركة”.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن المرحلة النشطة من التدريبات ستكون يومي 16 و17 مارس آذار وستشمل مناورات مشتركة مختلفة يجري خلالها قصف بالمدفعية خلال فترات النهار والليل.

وتأتي هذه المناورات في ذروة التصعيد بين الدول الثلاث والغرب، وتزامنًا مع نشاط أمريكي متزايد في الفترة الماضية في منطقة المحيط الهادئ، حيث أبرمت اتفاقية “أوكوس” مع أستراليا وبريطانيا لتسليم كانبيرا غواصات تعمل على الطاقة النووية.

كما بدأت واشنطن مناورات عسكرية مطلع الأسبوع، في تحدٍ لكوريا الشمالية حليفة بكين.

مناورات سابقة

وفي مطلع عام 2022، أجرت الدول الثلاث مناورات بحرية في منطقة الخليج، وكان الهدف منها “اتخاذ إجراءات لضمان سلامة الشحن الدولي ومكافحة القراصنة البحريين”.

وفي 15 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان أنّ روسيا والصين أجرتا مناورات بحرية مشتركة في بحر اليابان، وذلك في إطار تدريبات التعاون البحري بين البلدين والتي استمرت أربعة أيام.

كما كانت القوات البحرية الروسية والصينية قد أجرت مناورات عسكرية في جنوب أفريقيا في وقت سابق.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

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