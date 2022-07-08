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تدريبات عسكرية صينية رداً على تواطؤ واستفزازات أميركا وتايوان

منذ 25 دقيقة
طائرات حربية صينية- أرشيفية

طائرات حربية صينية- أرشيفية

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أعلن الجيش الصيني، الجمعة، أنه أجرى في الآونة الأخيرة تدريبات استعداد قتالي مشتركة ودوريات وتدريبات قتالية في البحر والمجال الجوي حول تايوان، بالتزامن مع زيارة عضو بارز في مجلس الشيوخ الأميركي إلى تايبه.

وتشعر الصين، التي تعتبر تايوان جزءا من أراضيها، بالغضب من أي تعاملات رسمية بين مسؤولين أميركيين وتايوانيين.

ودأبت على وصف تايوان بأنها أكثر القضايا حساسية وأهمية في علاقاتها مع واشنطن.

وقال وو شيان المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية إن التدريبات، التي أعلنتها قيادة مسرح العمليات الشرقي في جيش التحرير الشعبي، نُظمت ردا على “التواطؤ والاستفزازات” من قبل الولايات المتحدة وتايوان.

وذكر مصدر تايواني مطلع لوكالة “رويترز” أن عدة مقاتلات صينية عبرت خط المنتصف في مضيق تايوان الجمعة في الجانب الشمالي من الممر المائي، مضيفا أن الطائرات لم تدخل المجال الجوي التايواني.

وأشار إلى أنه من النادر أن تعبر الطائرات الصينية هذا الخط، لا سيما من شمال غرب تايوان.

وقال المصدر: “إنها رسالة استفزاز واضحة”، مشيرا إلى زيارة عضو مجلس الشيوخ الأمريكي ريك سكوت لتايوان في وقت لاحق الجمعة.

وذكرت القوات الجوية التايوانية إنها “تسيطر تماما” على الوضع في المنطقة، وتدافع “بكفاءة” عن الأمن القومي دون ذكر تفاصيل.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

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