تدريبات مشتركة بين القوات الكورية الجنوبية والأمريكية

قال مسؤولون، الثلاثاء، إن القوات الكورية الجنوبية والأمريكية تعتزم إجراء تدريبات أولية هذا الأسبوع قبل تدريباتها السنوية المشتركة.

يأتي ذلك وسط اهتمام شديد باحتمال قيام كوريا الشمالية بعمل استفزازي ردا على ذلك بحسب وكالة يونهاب للأنباء.

ومن المقرر أن يبدأ الحلفاء التدريبات التي تستمر أربعة أيام اليوم الثلاثاء، والتي تركز على إدارة الأزمات، في الفترة التي تسبق مناورة “درع الحرية”.

والمقرر أن تبدأ المناورات السنوية من الإثنين المقبل حتى أول سبتمبر/أيلول.

وأكدت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أن التدريبات المنتظمة ذات طابع دفاعي؛ لأنها تهدف إلى تعزيز الاستعداد القتالي المشترك للحلفاء.

وفي الوقت نفسه، أجرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مناورات دفاع صاروخي ثلاثية، شاركت فيها اليابان أيضا، في المياه القريبة من هاواي في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ووجهت كوريا الشمالية تحذيرا من إجراء التدريب المشترك بين كوريا الجنوبية وأمريكا.

وقالت بيونج يانج إن الولايات المتحدة وأتباعها سيواجهون توترات أمنية خطيرة.