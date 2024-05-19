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تدشين خط أنابيب جديد لنقل النفط من حقل شمال الحمادة في ليبيا

منذ 40 دقيقة
خط أنابيب نفط في ليبيا - تعبيرية

خط أنابيب نفط في ليبيا - تعبيرية

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أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا اليوم الأحد بدء تشغيل خط الأنابيب الجديد من حقل شمال الحمادة النفطي والمتوقع أن ينقل في بادئ الأمر 2000 برميل يوميا.

وذكر بيان المؤسسة أن من المتوقع أن يزيد حقل شمال الحمادة، الذي تديره شركة نفوسة للعمليات النفطية، ضخ النفط في خط الأنابيب تدريجيا “حتى الوصول إلى 25 ألف برميل يوميا ليبدأ بعدها الضخ.. بواقع 4500 برميل يوميا، وستزيد بوضع آبار الإنتاج تباعا للوصول إلى 10 آلاف برميل يوميا في سبتمبر 2024، وهو برنامج المرحلة الأولى لتطوير الحقل”.

وأضافت المؤسسة الوطنية للنفط أن خط الأنابيب الذي يبلغ طوله 50 كيلومترا وينقل إنتاج النفط إلى ميناء مليتة تبلغ سعته التصميمية 70 ألف برميل يوميا.

    المصدر :
  • رويترز

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