تدمير أكثر من 25 موقعًا.. البنتاغون يكشف حصيلة الضربات على الحوثيين

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة دمرت أكثر من 25 موقعًا لإطلاق الصواريخ تابعًا لحركة الحوثي، وأكثر من 20 صاروخًا في اليمن، منذ أن بدأت ضرباتها في البلاد هذا الشهر.

جاء ذلك في وقت أكد المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية صامويل وربيرغ، أنّ بلاده وحلفاءها لا يشنون حربًا على اليمن، لكنهم اتخذوا فقط إجراءات لمحاسبة الحوثيين على الهجمات غير المشروعة على السفن التجارية العالمية، متهمًا النظام الإيراني باستخدام وكلائه في المنطقة لزعزعة الاستقرار.

وقال وربيرغ لوكالة أنباء العالم العربي، اليوم الثلاثاء: “الولايات المتحدة وحلفاؤها وشركاؤها لا يشنون أي حرب أو عملية عسكرية ضد اليمن كبلد أو ضد الشعب اليمني أو ضد المنطقة، لأن كل الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة بتنسيق مع دول كثيرة جاءت لمحاسبة جماعة الحوثيين بسبب هذه الهجمات غير القانونية وغير المبررة منهم ضد السفن والتجارة العالمية”.

ونفى وربيرغ أن تكون الولايات المتحدة في حرب مع جماعة الحوثي، وقال “ما يحدث ليس حربًا بين الولايات المتحدة وجماعة الحوثيين، ولا توجد أي نية لدى الولايات المتحدة للدخول في حرب أو شن معركة ضد الحوثيين”.