تدمير المئات من لقاحات كورونا في ولاية أمريكية.. والـ(FBI) تحقق

يحقق مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية في قضية في ولاية ويسكونسن، تتضمن 57 قارورة من لقاح مودرنا تمت إزالتها من ثلاجة صيدلية في مركز أورورا الطبي، وفقًا للشرطة المحلية.

وحسب بيان من قسم شرطة غرافتون، يجري التحقيق في هذه المسألة بنشاط من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي وإدارة الغذاء والدواء وإدارة شرطة غرافتون.

وقالت الشرطة إنه نتيجة للتحقيق الجاري فإنه لن يتم الكشف عن مزيد من المعلومات في الوقت الحالي.

وتواصلت CNN مع مكتب التحقيقات الفيدرالي المحلي للتعليق.

وقال محام مركز أورورا الطبي، في بيان صحفي الأربعاء، إن 57 قارورة من لقاح مودرنا التي أزيلت من ثلاجة صيدلية في مركز أورورا الطبي – غرافتون “تمت إزالتها عمدا.. مما أدى إلى التخلص من أكثر من 500 جرعة من اللقاح”.

وفي وقت سابق اعترف الشخص المتورط في ذلك بأنه أزال اللقاح عن قصد من الثلاجة.

وحينها قال محام مركز أورورا: “نشعر بخيبة أمل كبيرة لأن تصرفات هذا الفرد ستؤدي إلى تأخير أكثر من 500 شخص في تلقي لقاحهم. كان هذا انتهاكًا لقيمنا الأساسية، ولم يعد الفرد موظفًا لدينا”.