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تدمير 8 مسيّرات مفخخة و3 صواريخ باليستية أطلقها الحوثي باتجاه السعودية

13 - مايو - 2021
الدفاعات الجوية التابعة لقوات التحالف بقيادة السعودية

الدفاعات الجوية التابعة لقوات التحالف بقيادة السعودية

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اعلنت قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، الخميس، عن إحباط عملا عدائيا من قبل مليشيات الحوثي بإطلاق مسيرات وصواريخ باليستية باتجاه المملكة.

ونجحت الدفاعات الجوية للتحالف في اعتراض وتدمير 8 طائرات بدون طيار و3 صواريخ باليستية أطلقتها مليشيات الحوثي باتجاه السعودية في أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأكد التحالف العربي بقيادة السعودية، أن الأعمال العدائية لمليشيات الحوثي تنافي القيم السماوية والأعراف الدولية.

وتعهد باتخاذ الإجراءات الصارمة للتعامل مع مصادر التهديد لحماية المدنيين.

والأربعاء، قالت السفيرة الأمريكية في مجلس الأمن، إن مليشيا الحوثي أهدرت فرصة للسلام عقب رفضهم لقاء المبعوث الأممي إلى اليمن.

وحثت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا جرينفيلد، في تصريحات صحفية، مليشيا الحوثي على الكف عن عرقلة طريق السلام والالتزام بوقف شامل لإطلاق النار.

كما اتهمت الحكومة البريطانية مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا بعرقلة عملية السلام باليمن والاستمرار في تجنيد الأطفال للقتال في الجبهات.

وتوالت الإدانات الدولية التي تحمل مليشيا الحوثي مسؤولية تعطيل سلام اليمن وذلك عقب جلسة لمجلس الأمن بشأن البلاد أبلغ خلالها المبعوث الأممي لليمن بعدم التوصل لاتفاق سلمي إثر تعنت الانقلابيون واستمرارهم في الهجوم على مأرب

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