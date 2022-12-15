تدهور الريال الإيراني يطيح بنائب محافظ البنك المركزي

أدى تدهور الريال الإيراني لمستوى قياسي إلى الإطاحة بنائب محافظ البنك المركزي الإيراني أفشين خاني، وفقاً للبيان الصادر عن المركزي الإيراني.

وذكرت وكالة إسنا الإيرانية للأنباء، أن الخبير الاقتصادي محمد آرام سيحل محل خاني، الذي كان مسؤولاً أيضاً عن إدارة النقد الأجنبي في البنك المركزي.

ولم تكن إقالة نائب محافظ البنك المركزي مفاجئة، كما نشرت وكالات أنباء دولية الخميس. ففي الأسبوع الماضي تراجع الريال الإيراني لأقل مستوياته على الإطلاق.

وفي مكاتب الصرافة وصل سعر اليورو إلى أكثر من 410 ريالات الأربعاء، في حين ارتفع الدولار لأكثر من 380 ريالاً.

وبحسب متعاملين في سوق الصرف الإيرانية، فإن قيمة الريال تراجعت نحو 20 في المائة خلال ثلاثة أشهر.

ويعتقد خبراء أن التظاهرات الشعبية المناهضة للنظام والمستمرة منذ منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، ساهمت بقوة في تعميق الأزمة الاقتصادية التي تمر بها إيران. كما يتوقع الخبراء استمرار تراجع قيمة العملة الإيرانية مع استمرار ارتفاع معدل التضخم، المرتفع بشدة بالفعل.