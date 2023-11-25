تذليل عقبات صفقة تبادل الأسرى.. والدفعة الثانية الليلة

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، مساء اليوم السبت، أنه تم إزالة العقبات أمام تبادل الأسرى من خلال مباحثات قطر ومصر مع حركة “حماس” وإسرائيل.

وأفاد بأنه “سيتم الليلة إطلاق سراح 39 مواطناً فلسطينياً مقابل إطلاق سراح 13 مختطفاً إسرائيلياً، بالإضافة إلى 7 مختطفين أجانب خارج اتفاق وقف إطلاق النار”.

من جهتها، أكدت حركة “حماس” أن الإفراج عن الدفعة الثانية من الرهائن الذين تحتجزهم في قطاع غزة، سيتم اليوم السبت.

وقالت “حماس” في بيان: “استجابت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” للجهود المصرية القطرية المقدرة التي تحركت طوال اليوم لضمان استمرار اتفاق الهدنة الموقتة بعد نقلهما التزام الاحتلال بكافة الشروط التي نص عليها الاتفاق”.

بدورها، أكدت مصلحة السجون الإسرائيلية الحصول على ضوء أخضر لبدء الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.

يأتي ذلك، في وقت قررت فيه “حماس” تأخير إطلاق الدفعة الثانية من الرهائن الذين تحتجزهم في قطاع غزة منذ هجومها على الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، “حتى يلتزم الاحتلال ببنود الاتفاق”.

وقالت “كتائب القسام” الجناح العسكري للحركة: “تقرر تأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى حتى يلتزم الاحتلال ببنود الاتفاق المتعلقة بإدخال الشاحنات الاغاثية لشمال القطاع، وعدم الالتزام بمعايير إطلاق سراح الأسرى المتفق عليها”.

وقال مصدر في “حماس”: “بعدما تسلم الصليب الدفعة الثانية من الرهائن تم ايقافهم بخان يونس ووقف نقلهم لمعبر رفح وعددهم 14”.

من جهته، أكد مسؤول إسرائيلي لوكالة “فرانس برس” أن الدفعة الثانية من الرهائن لم تسلم حتى الآن للصليب الأحمر.

وقالت مصادر إسرائيلية لوكالة “فرانس برس”، إنَّ “إسرائيل لم تنتهك الاتفاق”.