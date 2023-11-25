السبت 11 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 25 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تذليل عقبات صفقة تبادل الأسرى.. والدفعة الثانية الليلة

منذ 14 دقيقة
الأسرى الفلسطنيين

الأسرى الفلسطنيين

A A A
طباعة المقال

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، مساء اليوم السبت، أنه تم إزالة العقبات أمام تبادل الأسرى من خلال مباحثات قطر ومصر مع حركة “حماس” وإسرائيل.

وأفاد بأنه “سيتم الليلة إطلاق سراح 39 مواطناً فلسطينياً مقابل إطلاق سراح 13 مختطفاً إسرائيلياً، بالإضافة إلى 7 مختطفين أجانب خارج اتفاق وقف إطلاق النار”.

من جهتها، أكدت حركة “حماس” أن الإفراج عن الدفعة الثانية من الرهائن الذين تحتجزهم في قطاع غزة، سيتم اليوم السبت.

وقالت “حماس” في بيان: “استجابت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” للجهود المصرية القطرية المقدرة التي تحركت طوال اليوم لضمان استمرار اتفاق الهدنة الموقتة بعد نقلهما التزام الاحتلال بكافة الشروط التي نص عليها الاتفاق”.

بدورها، أكدت مصلحة السجون الإسرائيلية الحصول على ضوء أخضر لبدء الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.

يأتي ذلك، في وقت قررت فيه “حماس” تأخير إطلاق الدفعة الثانية من الرهائن الذين تحتجزهم في قطاع غزة منذ هجومها على الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، “حتى يلتزم الاحتلال ببنود الاتفاق”.

وقالت “كتائب القسام” الجناح العسكري للحركة: “تقرر تأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى حتى يلتزم الاحتلال ببنود الاتفاق المتعلقة بإدخال الشاحنات الاغاثية لشمال القطاع، وعدم الالتزام بمعايير إطلاق سراح الأسرى المتفق عليها”.

وقال مصدر في “حماس”: “بعدما تسلم الصليب الدفعة الثانية من الرهائن تم ايقافهم بخان يونس ووقف نقلهم لمعبر رفح وعددهم 14”.

من جهته، أكد مسؤول إسرائيلي لوكالة “فرانس برس” أن الدفعة الثانية من الرهائن لم تسلم حتى الآن للصليب الأحمر.

وقالت مصادر إسرائيلية لوكالة “فرانس برس”، إنَّ “إسرائيل لم تنتهك الاتفاق”.

    المزيد من أخبار العالم

    عناصر من المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية
    إعدام اثنين من الجواسيس المتعاونين مع إسرائيل في الضفة الغربية
    الرئيس الأمريكي جو بايدن
    بايدن: تطبيق شروط على المساعدات لإسرائيل "فكرة جديرة بالاهتمام"
    تسيير ثاني سفينة إغاثية سعودية إلى غزة

    الأكثر قراءة

    مشاهد للحظات تسليم كتائب القسام الدفعة الأولى من المحتجزين لديها
    غزة تحت النار
    بعد صفقة تبادل الأسرى.. تايلاندي يصف عودته من غزة بأنها "معجزة"
    مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون
    غزة تحت النار
    مستشار الأمن القومي الأميركي السابق يكشف أكبر تنازل قدمه الجيش الإسرائيلي!
    الجيش الإسرائيلي يستهدف منزلاً في جنوب لبنان
    الجيش الإسرائيلي ينشر "فيديو" لغارات شنها على مواقع حزب الله