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تراجعت أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار

منذ ساعتين
الذهب

الذهب

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تراجعت أسعار الذهب الاثنين مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد تقرير الوظائف الذي أشار لأداء قوي للقطاع وبدد توقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة على المدى القريب.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2029.03 دولار للأوقية (الأونصة).

ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.4 بالمئة إلى 2045.50 دولار للأوقية.

وقال مات سيمبسون أحد كبار المحللين في سيتي إندكس “يقلص كبار المضاربين والصناديق المدارة انكشافهم الطويل على عقود الذهب الآجلة للأسبوع الرابع… ومع تكرار جيروم باول الإشارة إلى ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام، لا يزال هناك جدل حول ما إذا كان الذهب يمكن أن يرتفع عن هذا المستوى”.

سجل مؤشر الدولار أعلى مستوى في ثمانية أسابيع، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى، في حين ارتفعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات إلى أكثر من أربعة بالمئة.

وأظهرت بيانات من وزارة العمل الأمريكية يوم الجمعة أن الوظائف غير الزراعية زادت 353 ألف وظيفة في يناير\كانون الثاني، وهو ما يعادل نحو مثلي ما توقعه اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم عند 180 ألف وظيفة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 22.56 دولار للأوقية، ونزل البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 939.26 دولار، بينما ارتفع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 894.99 دولار.

    المصدر :
  • رويترز

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