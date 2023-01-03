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تراجع أسعار الذرة وفول الصويا والقمح

منذ ساعة واحدة
القمح

القمح

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قال محللون إن العقود الآجلة للحبوب وفول الصويا في سوق شيكاغو للتجارة “بورصة شيكاغو” تعثرت الثلاثاء في تداول شهد “عزوفا عن المخاطرة” وسط ضغوط غير مباشرة من تراجعات في الأسواق الأخرى وصعود الدولار الأمريكي.

كما تراجعت أسعار النفط وهبطت الأسهم الأمريكية، وبدت المنتجات الزراعية الأمريكية أقل جاذبية للمستثمرين بسبب صعود الدولار الذي يتجه نحو أكبر ارتفاع في يوم واحد في أكثر من ثلاثة أشهر.

وقال مات ويجاند سمسار السلع لدى فيوتشرز وان “الاتجاه العام نحو الهبوط في السوق اليوم… إنها حالة عزوف عن المخاطرة في بداية العام”.

ونزلت أكثر عقود فول الصويا نشاطا في بورصة شيكاغو 31 سنتا إلى 14.93 دولار للبوشل، وانخفض الذرة تسعة سنتات إلى 6.69 دولار ونصف السنت للبوشل.

كما سجل القمح انخفاضا بمقدار 20 سنتا وثلاثة أرباع السنت إلى 7.71 دولار أمريكي وربع سنت للبوشل.

وشهدت الأسواق تراجعا بعد تحقيق مكاسب سنوية في 2022.

    المصدر :
  • رويترز

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