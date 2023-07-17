تراجع أسعار الذهب بفعل صعود الدولار

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين بسبب ارتفاع الدولار الذي يزيد تكلفة المعدن بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، غير أن المستثمرين يراهنون إلى حد كبير على وقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) دورة رفع أسعار الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1952.35 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0658 بتوقيت جرينتش. كما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.4 بالمئة إلى 1956.20 دولار.

وأشار مات سيمسون كبير محللي الأسواق في سيتي إندكس الى أن”الارتفاع الذي بدأه الذهب بعد مؤشر أسعار المستهلكين توقف لالتقاط الأنفاس، ويترك هذا الباب مفتوحا أمام احتمالية حدوث تصحيح للسعر مدفوع بعوامل فنية إلى منطقة ما بين 1940 و1950 دولارا”.

وأشارت بيانات أمريكية الأسبوع الماضي إلى تباطؤ وتيرة التضخم، إذ زادت أسعار المستهلكين بأبطأ وتيرة لها منذ أكثر من عامين.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 24.76 دولار للأوقية وكذلك البلاتين 0.6 بالمئة إلى 965.39 دولا، وانخفض البلاديوم أيضا 0.8 بالمئة إلى 1261.47 دولار.