تراجع أسعار السلع الأولية ومخاوف التضخم يدفعان الأسهم الأوروبية الى الانخفاض

تبدو الأسهم الأوروبية في طريقها لكسر موجة صعود الأربعاء 22 حزيران مع تراجع أسعار النفط والمعادن الذي خفض أسهم الشركات المرتبطة بالسلع الأولية ،في حين جددت بيانات التضخم البريطاني المخاوف من تباطؤ النمو العالمي.

وبحلول الساعة 07:18 بتوقيت جرينتش، هبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.5 بالمئة ليسجل انخفاضًا قياسيا لم يشهده منذ شباط 2021، واستؤنفت عمليات البيع التي أضرت بالأسهم العالمية الأسبوع الماضي.

وهوت أسهم شركات النفط والغاز 2.9 بالمئة متأثرة بانخفاض سعر النفط بأكثر من ستة دولارات للبرميل وسط مسعى الرئيس الأميركي “جو بايدن” لخفض أسعار الوقود.

وتراجع قطاع التعدين 2.7 بالمئة وقطاع السيارات 2.9 بالمئة ونزل قطاع الرعاية الصحية بنسبة أقل.

كما هبط سهم باسف الألمانية للكيماويات 4.2 بالمئة، بعدما قال رئيسها التنفيذي إنها ستواجه تراجعًا كبيرا في أوائل النصف الثاني من العام.

وهوي سهم موي النرويجية للأسماك 6.1 بالمئة.

في سياق متصل، أظهرت بيانات رسمية أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية دفع تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا إلى أعلى مستوياته في 40 عاما الشهر الماضي ليبلغ 9.1 بالمئة.

وجاءت البيانات متماشية مع نتائج استطلاع لآراء الاقتصاديين أجرته رويترز.

وقال مكتب الإحصاء الوطني البريطاني: “ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية بالمقارنة مع انخفاضها قبل عام أسهم في زيادة كبيرة” في التضخم.

وأضاف المكتب أن أسعار المستهلكين ارتفعت 0.7 بالمئة على أساس شهري في أيار.