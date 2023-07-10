الأثنين 22 ذو الحجة 1444 ﻫ - 10 يوليو 2023 |
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تراجع أسعار المنتجين في الصين بأسرع وتيرة في 7 سنوات

منذ 8 دقائق
الصناعة في الصين

الصناعة في الصين

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تراجعت أسعار المنتجين في الصين بأسرع وتيرة في سبع سنوات ونصف السنة في يونيو حزيران، بينما سجل التضخم الاستهلاكي أبطأ وتيرة منذ 2021، وهو ما يمثل دافعا إضافيا لواضعي السياسات لاتخاذ المزيد من الإجراءات التحفيزية لزيادة الطلب.

وتباطأ زخم التعافي الاقتصادي في الصين بعد وباء كورونا بعدما تسارع في الربع الأول من العام في ظل ضعف الطلب على المنتجات الصناعية والاستهلاكية، مما أثار مخاوف إزاء وضع ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقال مكتب الإحصاء الوطني، الاثنين، إن مؤشر أسعار المنتجين تراجع للشهر التاسع على التوالي في يونيو حزيران 5.4 بالمئة عن العام السابق، وهو أكبر انخفاض منذ ديسمبر كانون الأول 2015. ويقارن ذلك بانخفاض 4.6 بالمئة في الشهر السابق وتراجع قدره 5.0 بالمئة توقعه محللون في استطلاع أجرته رويترز.

وظل مؤشر أسعار المستهلكين دون تغيير على أساس سنوي بعد ارتفاعه 0.2 بالمئة في مايو أيار. وخالف ذلك توقعات بارتفاعه 0.2 بالمئة لتصبح تلك أبطأ وتيرة له منذ فبراير شباط 2021.

وأدت بيانات التضخم التي جاءت دون المتوقع في اهتزاز أسواق المال بعدما تسببت في تراجع قيمة اليوان وانخفاض الأسهم الآسيوية.

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