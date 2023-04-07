تراجع أسعار المواد الغذائية في العالم 20.5 في المئة

انخفضت أسعار المواد الغذائية في الأسواق العالمية بنسبة 20.5 في المئة خلال فترة 12 شهرا منذ آذار 2022، وفق مؤشر منظمة الأغذية والزراعة ”فاو”.

وقالت المنظمة إن مؤشر أسعار منظمة الأغذية والزراعة، الذي يقيس السلع الغذائية الأكثر تداولا عالميا، بلغ متوسطه 126.9 نقطة الشهر الماضي مقابل 129.7 لشهر شباط. وكانت أدنى قراءة منذ تموز 2021.

وقال ماكسيمو توريرو كبير الاقتصاديين في الـ”فاو” في بيان: “بينما انخفضت الأسعار على المستوى العالمي، فإنها لا تزال مرتفعة للغاية وتستمر في الارتفاع في الأسواق المحلية، مما يفرض تحديات إضافية على الأمن الغذائي”.

وأضاف: “هذا هو الحال بشكل خاص في البلدان النامية المستوردة الصافية للغذاء، مع تفاقم الوضع بسبب انخفاض قيمة عملاتها مقابل الدولار الأميركي أو اليورو وتزايد أعباء الديون”.

وانخفض مؤشر الـ”فاو” لأسعار الحبوب 5.6 في المئة على أساس شهري في آذار، مع تراجع أسعار القمح 7.1 في المئة والذرة 4.6 في المئة والأرز 3.2 في المئة.

وتراجعت أسعار الزيوت النباتية 3.0٪، بانخفاض نحو 47.7٪ عن المستوى الذي سجله المؤشر في آذار 2022، بينما تراجع مؤشر الألبان 0.8٪. وعلى النقيض من ذلك، ارتفع سعر السكر بنسبة 1.5٪ إلى أعلى مستوى له منذ تشرين الأول 2016، متأثرا بمخاوف من تراجع آفاق الإنتاج في الهند وتايلاند والصين. كما ارتفع مؤشر أسعار اللحوم بنسبة 0.8٪.