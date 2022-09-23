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تراجع أسعار النفط بسبب مخاوف الركود

منذ 8 دقائق
أسعار النفط

أسعار النفط

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انخفضت أسعار النفط الجمعة 23 أيلول، في ظل مخاوف الركود وصعود الدولار، على الرغم من أن الخسائر كانت محدودة بسبب مخاوف الإمدادات بعد حملة تعبئة عامة جديدة في روسيا وتعثر واضح في محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني.

وبحلول الساعة 03:25 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 41 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 90.05 دولار للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 30 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 83.19 دولار للبرميل.

وتراجعت أسعار عقد شهر أقرب استحقاق لخام برنت 1.5 بالمئة، في حين انخفضت أسعار خام غرب تكساس الوسيط 2.3 بالمئة هذا الأسبوع.

ورفعت بنوك مركزية في أنحاء العالم أسعار الفائدة في أعقاب رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس لثالث مرة يوم الأربعاء، الأمر الذي زاد مخاطر التباطؤ الاقتصادي.

وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية إن جهود إحياء اتفاق إيران النووي المبرم في 2015 تعثرت بسبب إصرار إيران على إغلاق تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية المتعلقة باكتشاف آثار يورانيوم في مواقع غير معلنة، وهو الأمر الذي خفض توقعات عودة النفط الإيراني إلى الأسواق.

    المصدر :
  • رويترز

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