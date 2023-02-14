الثلاثاء 23 رجب 1444 ﻫ - 14 فبراير 2023 |
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تراجع أسعار النفط بعد إعلان البيع من الاحتياطيات الأمريكية

منذ دقيقة واحدة
النفط

النفط

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تراجعت أسعار النفط، الثلاثاء، بعد أن قالت الحكومة الأمريكية إنها ستفرج عن مزيد من الخام من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي بناء على تفويض من الكونجرس، على عكس توقعات بعض المتعاملين بإلغاء البيع أو تأجيله.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 43 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 86.18 دولار للبرميل بحلول الساعة 0730 بتوقيت جرينتش بينما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي 71 سنتا أو 0.89 بالمئة إلى 79.43 دولار للبرميل.

وقالت وزارة الطاقة الأمريكية بعد انتهاء الجلسة السابقة إنها ستبيع 26 مليون برميل من النفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي في عملية من المرجح أن تقلص الاحتياطي إلى أدنى مستوى منذ عام 1983.

وقال إدوارد مويا المحلل في أواندا “تجار الطاقة كانوا يتوقعون سماع أنباء عن تعويض احتياطي البترول الاستراتيجي (المسحوب) وعدم الاستفادة منها للحصول على مزيد من الإمدادات”.

وكانت وزارة الطاقة الأمريكية قد بحثت إلغاء البيع الخاص بالسنة المالية 2023 بعدما باعت إدارة بايدن العام الماضي كمية قياسية قدرها 180 مليون برميل من الاحتياطي. لكن مثل هذا الإلغاء كان سيتطلب إجراء من الكونجرس.

    المصدر :
  • رويترز

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